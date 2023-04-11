Суд встал на сторону орловских рябин

11.4.2023 | 17:16 ЖКХ, Новости

Мэр Орла снова попытался оспорить решение по деревьям на Пионерской.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Ранее Орловский областной суд отменил решение Советского районного суда, который отказал Орловскому природоохранному межрайонному прокурору в требовании признать вырубку рябин на улице незаконной. Деревья снесли в ходе ремонта Пионерской, стартовавшего осенью минувшего года и не завершённого по сей день.

Мэр Орла Юрий Парахин попытался обжаловать в вышестоящей инстанции уже решение Областного суда, но безуспешно. Как сообщили в прокуратуре Орловской области, Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил данное определение без изменения и отклонил жалобу.

Пионерскую ремонтирует ООО «Монолитстрой». На данные работы выделено около 72 миллионов рублей. Согласно последним распоряжениям городских властей, улицу должны сдать до 1 мая. Основной объём работ уже выполнен, однако необходимо доделать участок между перекрёстками с Горького и Салтыкова-Щедрина, а также устранить выявленные дефекты.

ИА «Орелград»

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