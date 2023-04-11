Суд встал на сторону орловских рябин

Мэр Орла снова попытался оспорить решение по деревьям на Пионерской.

Ранее Орловский областной суд отменил решение Советского районного суда, который отказал Орловскому природоохранному межрайонному прокурору в требовании признать вырубку рябин на улице незаконной. Деревья снесли в ходе ремонта Пионерской, стартовавшего осенью минувшего года и не завершённого по сей день.

Мэр Орла Юрий Парахин попытался обжаловать в вышестоящей инстанции уже решение Областного суда, но безуспешно. Как сообщили в прокуратуре Орловской области, Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил данное определение без изменения и отклонил жалобу.

Пионерскую ремонтирует ООО «Монолитстрой». На данные работы выделено около 72 миллионов рублей. Согласно последним распоряжениям городских властей, улицу должны сдать до 1 мая. Основной объём работ уже выполнен, однако необходимо доделать участок между перекрёстками с Горького и Салтыкова-Щедрина, а также устранить выявленные дефекты.

ИА «Орелград»