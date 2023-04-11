В Болхове отремонтируют главную улицу

Сегодня этот город посетил губернатор.

Андрей Клычков совершил рабочую поездку, посетив ряд мест, где в этом году пройдут масштабные ремонтные работы.

Так, на главной улице Болхова – Ленина – планируется высадить 120 новых деревьев, установить новое освещение, заменить автобусные остановки, обустроить 4 пешеходных перехода. Весь этот комплекс работ должны сделать до 29 июня.

Средства выделяются из Дорожного фонда Орловской области. Это 139 миллионов рублей. Они пойдут не только на ремонт улицы Ленина, но и ещё на пять дорог.

Кроме того, в этом году в Болхове благоустроят общественную территорию «Земляная гора», победившую на отрытом рейтинговом голосовании среди других объектов, нуждающихся в ремонте. Здесь выложат плиткой тротуар, установят лавочки, смонтируют декоративные фонари, а также поставят забор. На эти цели направят 4,8 миллиона рублей. Работы должны завершиться 17 июля.

Также в этом году в городе отремонтируют четыре дворовых территории.

ИА «Орелград»