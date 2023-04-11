В Орле на Красном мосту начали отделывать фасады

Администрация Орла отчиталась о ходе работ.

Сегодня на объекте побывали представители горадминистрации. Как сообщает её пресс-служба, работы ведутся круглосуточно. В данный момент на стройплощадке заняты около 120 рабочих, а также 13 единиц спецтехники.

Подрядчик (ООО «Уваровская ПМК-22») приступил к отделке фасадов. Планируется, что их внешний вид представит собой нечто среднее между двумя «версиями» моста – дореволюционной и послевоенной.

Завершаются работы по устройству подпорных стенок (работы на правом берегу выполнены на 70%, на левом берегу – практически на 100%). В середине этого месяца ожидается поставка первого элемента металлоконструкции. Также на 95% завершено устройство дождеприёмных колодцев.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, что открытие моста запланировано на ноябрь текущего года, однако ранее сообщалось, что движение общественного транспорта может частично возобновиться уже летом.

ИА «Орелград»