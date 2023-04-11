В Орле перекроют пешеходное движение по плотине ТЭЦ

Ограничения будут действовать с 10 мая.

Об этом сообщил филиал АО «Квадра» – «Орловская генерация». Уточняется, что эта мера вводится в связи с необходимостью провести ремонтные работы и обеспечить дальнейшую безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения.

«Квадра» просит пешеходов учитывать запрет и выбирать альтернативные маршруты, а владельцев гаражей, расположенных поблизости — не парковать автомобили вблизи плотины Орловской ТЭЦ.

Орловская ТЭЦ работает с 1946 года. За это время она прошла 6 очередей реконструкции и расширения. Станция работает на природном газе (резервное топливо — мазут). Сейчас здесь эксплуатируются три энергоблока установленной электрической мощностью по 110 МВт каждый, а также два водогрейных котла установленной тепловой мощностью по 100 Гкал/час каждый.

ИА «Орелград»