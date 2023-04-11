В Подмосковье похоронили орловчанина Вадима Соколова

Известный историк-балканист погиб в ходе СВО.

Это произошло 16 марта на территории Луганской Народной Республики. Известно, что Соколов выполнял боевое задание.

Вадим Соколов родился в Орле в 1990-м году. Получил высшее образование, затем отслужил срочную службу в Вооружённых Силах. Длительное время работал в пресс-службе Института стран СНГ. Являлся одним из самых известных и авторитетных специалистов по истории Балкан.

Участвовал в специальной военной операции с лета 2022 года.

Похороны выдающегося орловчанина состоялись сегодня в Московской области в городе Люберцы.

ИА «Орелград»