В Орле трёхзначные маршруты выйдут в онлайн

Они будут отображаться в соответствующих интернет-сервисах.

Речь идёт о приложении «Умный транспорт» и сайте bus57.ru. Сейчас там отображается только общественный транспорт, курсирующий в пределах областной столицы.

Между тем, маршрутки с трёхзначными номерами, которые ездят через Орёл, но «захватывают» и соседние посёлки (Знаменку, Мезенку и ЗБК) тоже пользуются у орловчан популярностью. Теперь все желающие смогут отследить их передвижения «в прямом интернет-эфире». Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт Орла онлайн» «ВКонтакте».

Однако трехзначные маршруты будут добавлять в приложение и на сайт не сразу, а по частям. В ближайшее время там появятся автобусы №№115, 354, 420, 444, 445 и 482.

ИА «Орёлград»