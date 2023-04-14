В Орле трёхзначные маршруты выйдут в онлайн

14.4.2023 | 17:41 Новости, Общество

Они будут отображаться в соответствующих интернет-сервисах.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Речь идёт о приложении «Умный транспорт» и сайте bus57.ru. Сейчас там отображается только общественный транспорт, курсирующий в пределах областной столицы.

Между тем, маршрутки с трёхзначными номерами, которые ездят через Орёл, но «захватывают» и соседние посёлки (Знаменку, Мезенку и ЗБК) тоже пользуются у орловчан популярностью. Теперь все желающие смогут отследить их передвижения «в прямом интернет-эфире». Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт Орла онлайн» «ВКонтакте».

Однако трехзначные маршруты будут добавлять в приложение и на сайт не сразу, а по частям. В ближайшее время там появятся автобусы №№115, 354, 420, 444, 445 и 482.

ИА «Орёлград»

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