В Орле «Газ Ресурс» достался новый контракт на 26,8 млн

Компания отремонтирует дорогу в Северном районе.

Как следует из информации, размещённой на портале госзакупок, в рамках контракта компания берётся сделать капитальный ремонт сразу нескольких объектов. Это территории, обозначенные как «улица Благининой – улица Беговая от Московского шоссе до границы города Орла» и «улица Деповская».

Стоимость контракта составляет 26 миллионов 800 тысяч 831 рубль и 29 копеек. Заказчиком выступает «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

ООО «Газ Ресурс» зарегистрировано в Воронеже. Орловчанам эта компания уже хорошо известна – не только с хорошей стороны. Так, она неоднократно сдавала свои объекты позже положенных сроков (в частности, так было с ремонтом улиц Октябрьской и Горького).

ИА «Орёлград»