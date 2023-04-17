В Орле «Газ Ресурс» достался новый контракт на 26,8 млн

17.4.2023 | 17:03 ЖКХ, Новости

Компания отремонтирует дорогу в Северном районе.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Как следует из информации, размещённой на портале госзакупок, в рамках контракта компания берётся сделать капитальный ремонт сразу нескольких объектов. Это территории, обозначенные как «улица Благининой – улица Беговая от Московского шоссе до границы города Орла» и «улица Деповская».

Стоимость контракта составляет 26 миллионов 800 тысяч 831 рубль и 29 копеек. Заказчиком выступает «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

ООО «Газ Ресурс» зарегистрировано в Воронеже. Орловчанам эта компания уже хорошо известна – не только с хорошей стороны. Так, она неоднократно сдавала свои объекты позже положенных сроков (в частности, так было с ремонтом улиц Октябрьской и Горького).

ИА «Орёлград»

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