Белгородца оштрафовали за попытку подкупить орловского инспектора ГИБДД

Размер штрафа составил 10 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в Троснянском районе в феврале этого года. 72-хлетний житель Белгородщины, проезжая через наш регион, выехал на встречную полосу. Его остановил сотрудник ГИБДД.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, водитель попытался решить вопрос незаконным образом и вручить полицейскому взятку в размере одной тысячи рублей. Однако орловчанин отказался от такого дара и сообщил о данном факте в дежурную часть и своему руководству. На место незамедлительно прибыла оперативная группа, которая задокументировала данный факт и изъяла злополучную тысячу.

В итоге мировой судья Троснянского района признал автолюбителя виновным в покушении на мелкое взяточничество и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

ИА «Орёлград»