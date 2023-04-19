Белгородца оштрафовали за попытку подкупить орловского инспектора ГИБДД

19.4.2023 | 17:04 Закон и порядок, Новости

Размер штрафа составил 10 тысяч рублей.

Фото: Управление МВД России по Орловской области (иллюстративное)

Инцидент произошёл в Троснянском районе в феврале этого года. 72-хлетний житель Белгородщины, проезжая через наш регион, выехал на встречную полосу. Его остановил сотрудник ГИБДД.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, водитель попытался решить вопрос незаконным образом и вручить полицейскому взятку в размере одной тысячи рублей. Однако орловчанин отказался от такого дара и сообщил о данном факте в дежурную часть и своему руководству. На место незамедлительно прибыла оперативная группа, которая задокументировала данный факт и изъяла злополучную тысячу.

В итоге мировой судья Троснянского района признал автолюбителя виновным в покушении на мелкое взяточничество и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

ИА «Орёлград»

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