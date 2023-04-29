Орловская ЛДПР поздравила работников скорой

Накануне свой профессиональный праздник отмечали работники скорой помощи.

Профессионалы, кто ежедневно спасают сотни жизней и первыми приходят на помощь туда, где их ждут больше всего.

Дата 28 апреля выбрана неспроста – в этот день 125 лет назад в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.

Официально работники скорой по всей стране этот праздник отмечают только в третий раз. В 2020 году, спустя несколько месяцев после пандемии, Президент РФ Владимир Путин учредил его официально. Именно работники скорой помощи тогда приняли на себя первый удар, и их вклад в борьбу с пандемией был высоко и по достоинству отмечен.

Члены партии ЛДПР по всей России в этот день проводят различные акции в поддержку врачей скорой помощи.

Активисты Орловского регионального отделения ЛДПР поздравили с профессиональным праздником коллектив подстанции скорой медицинской помощи в Заводском районе города Орла, вручив им подарки.

Владислав Числов, координатор Орловского регионального отделения ЛДПР:

«Врачи скорой помощи – это невероятные люди, которые по долгу своей службы ежедневно принимают быстрые и сложные решения. Удивительно, но эти люди не считают себя героями, и то, что они называют своей обычной работой, для нас – настоящее чудо!

Выражаю искреннюю признательность и благодарность всем работникам скорой медицинской помощи за сотни тысяч спасённых жизней, за то, что, несмотря на погоду, время суток и подчас собственное здоровье, они спешат на помощь к нам!

Дорогие работники скорой помощи, спасибо вам за добрые сердца! Спокойных рабочих будней, крепкого здоровья и семейного благополучия».

ИА «Орелград»