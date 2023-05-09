В Орле проверили рекламу Сбербанка

Решение по любопытному делу вынесла антимонопольная служба региона.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по делу, возбужденному в отношении Сбербанк по признакам нарушения требований Федерального закона «О рекламе». Антимонопольщики проанализировали содержание аудиоролика, который транслировался в Орле в декабре прошлого года. В этом сообщении слушателям рассказывалось о новом виде вклада с отличной ставкой до 9,5 процента годовых, быстром оформлении в банковском приложении и, конечно, о надежности. В рекламе уверялось, что это «лучший процент, очевидно выгодно».

«Успейте открыть», — призывал аудиоролик.

Аудиозапись имеется в материалах антимонопольного дела. Комиссия установила по характерным признакам, что указанный ролик являлся рекламой, адресованной неопределенному кругу лиц. Она была направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование и поддержание интереса к нему и его продвижения на рынке. В рекламе было указано только одно условие, влияющее на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов, которую они понесут. То есть говорилось о том, что ставка по вкладу составит до 9,5 процента годовых.

«Все остальные условия, в том числе сумма, срок вклада, возможности пополнения, пролонгации, частичного снятия денежных средств и т.д. в рассматриваемой рекламе указаны не были», — отметили орловские антимонопольщики в своем решении.

Они также указали, что отсутствие в рекламе полного перечня условий оказания финансовой услуги по вкладу, а указание только на привлекательные для потребителя сведения, могло вводить потребителей в заблуждение относительно всех условий вышеуказанного финансового продукта.

Кроме того, в рекламе использовался слоган «Лучший процент» без указания конкретного критерия, по которому осуществлялось сравнение реализуемого финансового продукта, и который имел бы объективное подтверждение. В результате комиссия приняла решение признать банк рекламодателем, нарушившим требования части 7 статьи 5, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона «О рекламе». Предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе при этом было решено не выдавать. Но комиссия постановила передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Орловского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в установленном порядке. Добавим, что данное решение может быть обжаловано в арбитражный суд.

ИА «Орелград»