ОГУ и университет Палестины будут сотрудничать

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках визита палестинской делегации.



Как сообщили в Орловском государственном университете им. Тургенева, Орел с рабочим визитом посетила представительная делегация из Палестины. Она прибыла для обмена опытом в научной и учебной областях, а также для развития дальнейшего сотрудничества. В частности, переговоры прошли в стенах ОГУ. Стороны обсудили достижения в науке, деятельность IT-специалистов, которые получают высококлассное образование в нашем вузе и являются востребованными на рынке труда.

«Помимо вышеупомянутых, важными темами стали: информационная безопасность, обучение которой проходит в нашем Юридическом институте, биомедицинская фотоника, а также была обнародована актуальность обучения по специальностям «Робототехника» и «Беспилотные системы». Конечно, не обошлось без обсуждения двустороннего изучения языков — арабского и русского, а также рассмотрена возможность обмена студентами», — говорится в сообщении ОГУ.

Затем состоялась процедура подписания соглашения о сотрудничестве, которое заключили ОГУ и университет Палестины — Аль-Истыкляль. По ее завершении стороны обменялись подарками: орловцы подарили гостям книги об опорном вузе и битве на Соборовском поле. Палестинцы презентовали свою вышивку, признанную культурным наследием ЮНЕСКО, и традиционные сладости. Кроме того, для гостей была организована экскурсия: они осмотрели химические лаборатории ОГУ и художественно-графический факультет, где им показали лучшие студенческие произведения декоративно-прикладного искусства.

«Я считаю, что сегодняшнее событие очень важно, — говорит д.т.н., профессор, и.о. проректора по научной работе Сергей Радченко. — Тот потенциал, который накоплен в нашем университете за более чем 100 лет, представляет немалый интерес для наших коллег, в том числе и для подготовки кадров. Могу сказать, что мало какой университет в стране может похвастаться такими достижениями, которые есть у нас, в частности и по диссертационным советам, и по изобретательской деятельности».

ИА «Орелград»