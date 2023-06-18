Лучшим молодым промышленником года может стать представитель Орловской области

Определен топ-100 II Всероссийской премии «Молодой промышленник года».

Список претендентов на победу опубликован на официальном сайте премии. В первую сотню вошли руководители предприятий из 47 регионов России. Орловская область представлена в ней одним участником – в топ-100 вошел генеральный директор ООО «Корпорация Квазар» Василий Чернецов. Кстати, после первого отборочного этапа регионами-лидерами оказались: Московская область – 19 лауреатов, второе и третье место поделили Татарстан и Челябинская область – по пять лауреатов.

Среди претендентов на победу имеются и представители новых регионов России, в частности, два промышленника из ДНР и один из Запорожской области. Отметим, что попадание в топ-100 уже является для участников своего рода механизмом продвижения их продукции на рынок. Подробности об их деятельности и возглавляемых ими предприятиях будут публиковаться в соцсетях Клуба молодых промышленников.

По данным организаторов, в этом году на конкурс поступило около 600 заявок, или примерно на треть больше, чем годом ранее. На первом отборочном этапе 100 лауреатов премии «Молодой промышленник года» определила комиссия профессорско-преподавательского состава Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Она оценивала проекты по комплексу критериев, в том числе по таким, как инновационность и технологическая новизна, экономические перспективы, социальная значимость и объем персонального вклада участника.

Участвуют собственники, руководители и главные инженеры предприятий с годовой выручкой от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей и количеством сотрудников до 250 человек. Возраст соискателей не должен превышать 40 лет. На следующем этапе 10 победителей назовет экспертное жюри, которое возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В число экспертов также включены представители органов власти, руководители крупнейших промышленных предприятий и первые лица общественных организаций.

«В этот раз впервые будет организовано открытое голосование на сайте премии, чтобы из топ-100 также выбрать лидера народного голосования, – сообщила Мария Окулова, руководитель проекта. — Возможно, им окажется один из 10 победителей, выбранных экспертным жюри, либо им станет другой участник премии. Кроме того, учреждены дополнительные специальные номинации, в которых также будут победители».

ИА «Орелград»