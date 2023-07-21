«Пляж» на площади Ленина скоро закроется

Волейбольную площадку уберут из центра Орла.

Такие изменения планируются в связи с предстоящим Днём города. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Впрочем, площадку для пляжного волейбола демонтируют не окончательно, а лишь на время празднования. 8 августа её вернут на площадь. Однако до 13 числа «пляж» будет доступен только для участников очередного волейбольного чемпионата России.

В минувшем году Орёл также принимал один из этапов этого турнира. В нём приняли участие 33 мужских и 20 женских команд.

Сейчас на площадке тоже идут соревнования, но местного уровня — Фестиваль по пляжному волейболу среди сельских команд Орловской области. Он проводится впервые.

ИА «Орелград»