«Пляж» на площади Ленина скоро закроется

21.7.2023 | 14:47 Новости, Спорт

Волейбольную площадку уберут из центра Орла.

Фото: oreloblsovet.ru

Такие изменения планируются в связи с предстоящим Днём города. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Впрочем, площадку для пляжного волейбола демонтируют не окончательно, а лишь на время празднования. 8 августа её вернут на площадь. Однако до 13 числа «пляж» будет доступен только для участников очередного волейбольного чемпионата России.

В минувшем году Орёл также принимал один из этапов этого турнира. В нём приняли участие 33 мужских и 20 женских команд.

Сейчас на площадке тоже идут соревнования, но местного уровня — Фестиваль по пляжному волейболу среди сельских команд Орловской области. Он проводится впервые.

ИА «Орелград»

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