На Орловщине возбудили дело против главного санврача Ливен

Он подозревается в коррупционном правонарушении.

Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области. «Яблоком раздора» стал рециркулятор – прибор, предназначенный для очищения и обеззараживания воздуха. Его для собственных нужд приобрело Колпнянское районное потребительское общество.

Затем председатель РАЙПО передала прибор начальнику Территориального отдела Роспотребнадзора по Орловской области в городе Ливны. При этом женщина действовала в интересах всего юридического лица. Платой должно было стать «общее попустительство по службе».

Однако нарушение вскрылось. В отношении юридического лица возбудили административное дело. В итоге мировой суд оштрафовал Колпнянское РАЙПО на целых 500 тысяч рублей.

Что касается главного санитарного врача Ливен, то в его отношении возбуждено уже уголовное дело. В данный момент оно находится на стадии расследования.

ИА «Орелград»