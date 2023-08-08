В Орловской области отремонтировали ещё один ФАП

Он находится в Шаблыкинском районе.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, полностью завершён капитальный ремонт Титовского фельдшерско-акушерского пункта. У здания укрепили фундамент и заменили кровлю, внутри провели отделочные работы.

Также в помещении отремонтировали входную группу и установили у двери пандус и кнопку вызова фельдшера для маломобильных граждан. Теперь здесь есть несколько помещений — отдельная процедурная, а также кабинеты для первичного приёма взрослых и детей.

Отметим, что ремонт удалось сделать не с первой попытки. Подрядчик, который взялся за него изначально, затянул сроки и был оштрафован.

Ранее в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Шаблыкинском районе удалось построить новые модульные ФАПы в сёлах Хотьково, Косуличи и Герасимово. Суммарно они обслуживают около тысячи человек.

ИА «Орелград»