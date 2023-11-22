У орловцев есть еще 193 миллиона, чтобы узнать о своем здоровье

22.11.2023 | 16:17 Медицина, Новости

Эти средства на диспансеризацию в 2023 году еще не освоены.

Фото: БУЗ Орловской области «ОПТД»

Цифру озвучила на заседании профильного комитета облсовета 22 ноября заместитель директора ТФОМС Орловской области Наталья Каверина.

Спикер облсовета Леонид Музалевский подчеркнул, что диспансеризация – это шанс выявить заболевание на ранней стадии. Иначе граждане оказываются под ножом хирурга, например, в больнице Семашко.

«Трагедия для жизни», – оценил Музалевский и призвал департамент здравоохранения настойчиво осваивать эти деньги и приглашать орловцев на диспансеризацию.

До конца года еще два месяца. Если средства не будут израсходованы, они не достанутся нашим больницам, а вернутся в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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