Долг орловского бизнеса приблизился к 100 миллиардам рублей

Стал известно о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области.

Как сообщает Орелстат, кредиторская задолженность организаций Орловской области по состоянию на конец сентября 2023 года, по оперативным данным, составила 99,803 миллиарда рублей. Тем самым, она вплотную приблизилась к психологическому порогу в 100 миллиардов. Статистики отмечают, что доля просроченной задолженности при этом сократилась. На отчетную дату она составила 2,799 миллиарда рублей, или 2,8 процента от общей суммы кредиторской задолженности. Для сравнения, по состоянию на конец сентября 2022 года ее доля составляла 4,8 процента, а по состоянию на конец августа 2023 года – 2,9 процента.

Аналитики также подсчитали, что просроченную перед кредиторами задолженность имеют 20 организаций Орловской области, или 7,2 процента от общего количества организаций, подпавших под статистическое наблюдение. Поясним, что статистика не учитывает субъекты малого предпринимательства, кредитные и некредитные финансовые организации, а также государственные и муниципальные учреждения. Лидерами по просроченной кредиторской задолженности являются предприятия сферы транспортировки и хранения. Их удельный вес в общем объеме таких долгов составил на отчетную дату 29 процентов.

Далее следуют предприятия сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (доля – 12,3 процента), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (5 процентов), обрабатывающие производства (1,2 процента), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (1 процент), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (0,6 процента). Замыкают рейтинг должников торговля оптовая и розничная, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, доля которых в общей просроченной кредиторской задолженности составляет всего лишь 0,003 процента.

ИА «Орелград»