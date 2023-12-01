Во Мценске губернаторский грант потратят на премии чиновникам

Поощрительному бонусу нашли применение.

Как уже рассказывал «Орелград», 18 октября 2023 года правительство Орловской области издало постановление о предоставлении грантов муниципальным образованиям «в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов по итогам 2022 года». Среди городов первое место занял Мценск. И вот теперь местные власти придумали, что делать с губернаторским грантом, размер которого составил 1,75 миллиона рублей.

Порядок расходования средств гранта, а также порядок предоставления отчетности об его использовании утвердил глава города Николай Кочетаев. Контроль за исполнением постановления он оставил лично за собой. Порядок определяет цель и условия расходования гранта, поступившего из бюджета Орловской области в бюджет города Мценска. Согласно ему, грант расходуется на материальное поощрение работников органов местного самоуправления и на укрепление материально-технической базы администрации города Мценска.

Использование средств гранта осуществляется по утвержденному плану, который трудно назвать сложным. Сначала финансовое управление перечисляет грант на счет администрации города Мценска. А затем сама мэрия ежеквартально должна представлять в финансовое управление отчеты об использовании средств гранта, по типовой форме. Если деньги направляются на материальное поощрение, то к отчету прилагаются копии актов органа местного самоуправления о материальном поощрении.

Если грант тратится на укрепление материально-технической базы, то к отчету прилагаются копии заключенных муниципальных контрактов, счета-фактуры, платежные поручения, а также копии документов, подтверждающих получение товаров. Интересно, что в постановлении главы Мценска имеется и алгоритм действий на тот случай, если губернаторский грант окажется невостребованным. Администрация города просто вернет его со своего лицевого счета на единый счет бюджета города Мценска, после чего финансовое управление перечислит его обратно в областной бюджет, хотя в такой вариант развития событий поверить непросто.

Как уже рассказывал «Орелград», губернаторские гранты являются поощрительными и выделяются из областной казны ежегодно. В этом году общая сумма бонусов составила 5 миллионов рублей. Они были распределены по трем муниципальным образованиям, одержавшим победу. Помимо Мценска грант положен Мценскому району (в сумме 1 790 470 рублей) и Орловскому муниципальному округу (в сумме 1 459 530 рублей).

ИА «Орелград»