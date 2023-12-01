В фонде «Защитники Отечества» помогли орловцу с поездкой в Москву

Координаторы организовали предоставление транспорта и сопровождение.

После ранения Алексей проходит лечение по методу Илизарова, поэтому поездки для него – испытание. Однако ему необходимо было попасть в Москву для решения юридических вопросов с ЧВК «Вагнер». А из отдаленного района Орловской области, не имея возможности свободного продвижения, это было очень сложно организовать. Координатор фонда договорилась с местной администрацией о выделении транспорта, чтобы доставить Алексея до вокзала и обратно. Также в Москве орловца встретил волонтер, который помогал вплоть до отправки обратно на Орловщину.

После сбора всех необходимых документов Алексей посетил филиал фонда и подал заявление на получение удостоверения ветерана боевых действий. Он выразил благодарность за заботливое отношение своего координатора.

Все участники СВО могут обратиться за консультацией и помощью в «Защитники Отечества | Орловская область».

ИА “Орелград”