В Ливнах рассказали, на что потратят 72% бюджета

Депутаты Ливенского горсовета согласовали бюджет на 2024 год в первом чтении.

Как сообщили в администрации Ливен, на очередном заседании Ливенского горсовета в первом чтении был принят проект бюджета на 2-024 год. Прогнозируемый общий объем доходов пока планируется в сумме 1,147 миллиарда рублей, общий объем расходов – в сумме 1,174 миллиарда рублей. Таким образом, на текущий момент бюджет второго по величине города Орловщины верстается с дефицитом в сумме 26,299 миллиона рублей. В мэрии также отмечают, что бюджет города Ливны на 2024 год сформирован по программно-целевому методу. Согласно ему будет реализовано 20 муниципальных программ с общим объемом финансирования 949,191 миллиона рублей, что составляет 80,8 процента от общего объема бюджетных расходов.

«На социально-культурную сферу в 2024 году планируется направить 72,3 процента всех расходов бюджета города, – сообщается на сайте Ливенской администрации. – Народные избранники утвердили проект бюджета в первом чтении. Председатель горсовета Елена Конищева подчеркнула, что его еще предстоит доработать после утверждения бюджета Орловской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и с учетом доведения объема безвозмездных поступлений до муниципальных образований».

Экспертизу проекта бюджета уже провела городская Контрольно-счетная палата, представившая в горсовет заключение с выводами и предложениями. В целом КСП одобрила проект и сочла, что его приятие в предложенном виде возможно. При этом она отметила, что дефицит бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов не превышает ограничение, установленное частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Однако Контрольно-счетная палата города отмечает, что планируемая величина дефицита на 2025 год достигла максимального значения. В связи с этим она предложила «принять меры по недопущению достижения предельного размера дефицита бюджета города». Кроме того, КСП предлагает обеспечить исполнение требований «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Ливны» в части сроков их разработки и размещения в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования и на официальном сайте муниципального образования.

ИА «Орелград»