Бюджет Орла на 2024 год публично обсудят 7 декабря

Публичные слушания по бюджету проведет Орловский горсовет народных депутатов.

Решение о проведении публичных слушаний по проекту бюджета города Орла на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов было принято на прошедшей сессии. Орловский горсовет народных депутатов уже ведет прием замечаний и предложений. Слушания назначены на 7 декабря, они пройдут в большом зале администрации города Орла. Предложения по проекту главного финансового документа областной столицы в парламенте будут принимать по 6 декабря включительно. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложена на комитет по бюджету и налоговой политике.

В первом чтении проекта бюджета уже одобрен депутатами, но ко второму чтению он, конечно, претерпит заметные изменения. На данный момент его основные характеристики выглядят следующим образом: общий объем доходов бюджета планируется в сумме 3,215 миллиарда рублей, общий объем расходов – в сумме 3,494 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета города Орла на 2024 год планируется пока в сумме 279,137 миллиона рублей.

Однако этот проект не учитывает сумму безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета, так как на момент его обсуждения еще не был принят в окончательной редакции бюджет Орловской области. Очевидно, что ко второму слушанию параметры бюджета областной столицы увеличатся примерно в четыре раза. Впрочем, в документе имеются и характеристики, которые вряд ли изменятся.

К ним, например, можно отнести верхний предел муниципального внутреннего долга. Согласно текущей версии проекта бюджета, этот порог по состоянию на 1 января 2025 года установлен в сумме 3,088 миллиарда рублей, то есть в сумме, почти равной запланированным на данный момент доходам бюджета. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации установлен в размере рублей, то есть город не планирует никому предоставлять свои гарантии.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2026 года установлен в сумме 2,51 миллиарда рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 1,36 миллиарда рублей. Это говорит о том, что городские власти имеют какие-то планы по сокращению объема муниципального долга, который в последнее годы стабильно рос.

ИА «Орелград»