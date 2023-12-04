Медицина и образование оказались в Орле выгодным делом

Статистики назвали самые прибыльные коммерческие сферы Орловской области.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-сентябре 2023 года рассказал Орелстат. Из отчета следует, что за указанный период времени, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона в действующих ценах сложился в сумме 36,18 миллиарда рублей. За три квартала 201 орловское предприятие получило совокупную прибыль в размере 40,061 миллиарда рублей, а с убытком на общую сумму 3,88 миллиарда отчетный период завершили 77 предприятий области.

Примечательно, что сразу три сферы коммерческой деятельности оказались безубыточными. Так, 100 процентов прибыльных предприятий и организаций аналитики обнаружили в сферах добычи полезных ископаемых, образования, а также здравоохранения и предоставления социальных услуг. Для сравнения, у вошедших в первую пятерку торговых организаций, а также предприятий по ремонту транспортных средств доля прибыльного бизнеса составила 84,4 процента.

В сельском и лесном хозяйстве, а также в сфере охоты и рыбоводства доля прибыльных организаций составила 80,4 процента, в обрабатывающих производствах 76,7 процента, в строительстве, гостиничном бизнесе и сфере общественного питания – по 66,7 процента, в сфере транспортировки и хранения – 55,6 процента. Что касается нерентабельных секторов экономики, то хуже всего обстоят дела в сфере административной деятельности и оказания сопутствующих услуг, где прибыльными в этом году являются только 25 процентов организаций. А в профессиональной научной и технической деятельности количество прибыльных и убыточных организаций разделились ровно пополам.

ИА «Орелград»