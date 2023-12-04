Под Орлом автомобиль упал в реку

Водитель погиб.

Авария произошла накануне в 17 часов 45 минут в Сосковском районе. ДТП случилось на внутрирайонной дороге «Сосково – Волчьи Ямы – Красное Знамя». Подробности рассказали в Управлении ГИБДД по Орловской области.

29-летний водитель передвигался на автомобиле «Хендай Соната». Также в салоне находился 45-летний пассажир. На 17-м километре трассы, на мосту через реку Кременга, машина съехала с дороги и упала в воду.

Водитель скончался на месте ДТП ещё до приезда «Скорой помощи». Пассажир остался жив, но получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 32 ДТП. Три из них не прошли без последствий для жизни или здоровья их участников. Всего в авариях погиб один человек и пострадали шестеро.

ИА «Орелград»