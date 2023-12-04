В Орле появилось подобие пизанской башни

Горожан обеспокоил «вечно падающий» столб.

Сооружение находится на улице Лескова. Его фотография появилась в паблике «Жизнь Орла | OREL LIFE | Новости нашего города» «ВКонтакте».

«Меня смущает крен столба в сторону тротуара и автодороги на улице Лескова. Фото сделано с площади Жукова. Может кто-нибудь тоже обратил внимание или это не так страшно?», – задаётся вопросом автор публикации.

«Если что, мы мэра Парахина предупредили», – уточнил он. О реакции городских властей на это «чудо света» пока ничего не известно.

Ранее орловцы обратили внимание на тот факт, что мэр областной столицы увековечил своё имя на Красном мосту, установив там позолоченную табличку.

ИА «Орелград»