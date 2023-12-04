Под Орлом МЧС спасло сразу несколько «Скорых»

Машины застряли в снегу.

Инцидент произошёл 2 декабря, в субботу, около шести утра. Местом действия стал Мценский район – село Меркулово.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал отрабатывали сотрудники 12-й пожарно-спасательной части. Сразу два автомобиля «Скорой помощи» (УАЗики-«буханки») застряли в снегу и не смогли выбраться. Известно, что они ехали на срочный вызов.

Пожарные прицепили машины тросами к собственной автотехнике и вытащили на ровную дорогу. После этого они смогли продолжить путь самостоятельно.

Всего за выходные орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 18 раз. Три выезда пришлись на ликвидацию возгораний, остальные 15 – на другие происшествия.

ИА «Орелград»