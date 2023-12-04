В Орле назревает передел рынка питания

Власти задумали сотрудничество с калининградской фирмой.

Местные поставщики и производители познакомились с потенциальным конкурентом и выразили недовольство губернатору Андрею Клычкову, спикеру облсовета Леониду Музалевскому, бизнес-омбудсмену Евгению Лыкину. Коллективное обращение направлено 29 ноября (есть в распоряжении редакции).

«По инициативе заместителя губернатора Орловской области в регионе планируется перестройка системы обеспечения питания граждан ряда бюджетных учреждений. Предполагается отказ от собственного персонала пищеблока в пользу сторонней организации <…> Переход на аутсорсинг питания имеет ряд значительных недостатков».

Заявители считают, что это приведет к увеличению затрат на продовольственное обеспечение бюджетных учреждений, теряется непосредственный контроль за приготовлением пищи и ее конечным качеством (кейтеринговые компании не предоставляют информации о сырье в ежедневном режиме, не отследить из заявленных ли продуктов готовились блюда). Кроме того, учреждения окажутся в «безграничной зависимости», расформировав свой штат, а имущество пищеблока и инвентарь будут переданы сторонней организации.

«В случае, когда исполнитель, по каким – то причинам более не пожелает оказывать услуги или вовсе не сможет, учреждение окажется в патовой ситуации, в совокупности с вышеописанными недостатками. Расформированный штат укомплектовать в минимальные сроки будет невозможно, а оборудование, используемое третьими лицами, будет изношено и возможно неработоспособно. Такой коллапс при организации питания пациентов, детей, постояльцев недопустим и вызовет огромный социальный всплеск …»

В качестве единственного и безальтернативного исполнителя услуг продвигается компания ООО «ВИНЕГРЕТЪ» (ИНН 3907209225), работающая в Белгороде и родном Калининграде. Орловские предприниматели присмотрелись к деятельности компании и собрали критические публикации. В ноябре 2020 года Управление Роспотребнадзора по Калининградской области выявило, что ООО «ВИНЕГРЕТЪ» нарушается дезинфекционный режим: бактерии кишечной палочки обнаружены на оборудовании и линиях производства. Компания «Винегретъ» поставляла в Гусевские школы перезревшие фрукты. Прокуратура установила, что на складах при Правдинской школе хранились сливочные вафли без указания даты производства, при температуре выше допустимой. “Славских школьников кормили в гниющей столовой из битой посуды”. И так далее и тому подобное.

«Просим не допустить катастрофического умаления продовольственной безопасности учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты и защитить права и законные интересы граждан Орловской области, подумать о их здоровье и жизни», – завершают свое послание предприниматели.

По данным kartoteka.ru, ООО «ВИНЕГРЕТЪ» зарегистрировано в 2010 году в Калининграде. Уставный капитал – 10 000 рублей. Учредители – Марина Кобылина, Михаил Яковенко, Александр Яковенко, Марк Штурмин (он же – генеральный директор). Указанные лица являются учредителями десятков компаний, руководят несколькими обществами.

ИА “Орелград”