В Орле «Торговые ряды» передадут во владение области

Сейчас здание является федеральной собственностью.

Новость сообщил губернатор Андрей Клычков на «Прямой линии». Главу орловского правительства попросили прокомментировать достаточно плачевное состояние исторического комплекса зданий на Гостиной.

«Такая прямо боль», – откликнулся Клычков. Впрочем, судя по всему, скоро ситуация может измениться.

Губернатор отметил, что здание находится в федеральной собственности, поэтому его надо было либо отремонтировать за счёт всероссийской казны, либо передать в собственность Орловской области.

«Удалось добиться фиксации в федеральном бюджете более 600 миллионов рублей на реставрацию», – сообщил Клычков. В то же время, по его словам, вопрос о передаче «Торговых рядов» в собственность Орловской области тоже уже решён. До этого события осталось если не несколько недель, то несколько месяцев.

К работам планируется приступить уже в будущем году. При этом речь идёт не просто о реставрации «Рядов», а о создании на их базе целого музейно-образовательного центра. Его проект презентовали министру культуры РФ Ольге Любимовой во время её визита в Орёл осенью 2021-го года. Попутно власти собираются благоустроить близлежащую территорию, в том числе, у Богоявленского собора.

ИА «Орелград»