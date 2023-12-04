Клычков признал, что проблема водоснабжения оголилась

4.12.2023 | 15:34 ЖКХ, Новости, Общество

Орловский губернатор заявил об этом на Прямой линии.

Фото: vk.com/oreladm

Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с водоснабжением орловцев, отвечая на вопрос одного из жителей нашего региона во время сегодняшней «Прямой линии».

По его словам, на данный момент орловские власти планируют привести в порядок 16 объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с водоснабжением. 13 из них уже находятся в работе. В общей сложности, речь идёт примерно о 25 километрах водопровода.

«Что касается Заводского и Советского районов Орла, проблема, действительно, она сегодня так уже оголилась», – признал Клычков.

Тем не менее, по мнению губернатора, главной причиной проблем с водоснабжением и в регионе, и в стране в целом является возраст водопроводных сетей. «Некоторые сети имеют и столетнюю историю», – подчеркнул он.

ИА «Орелград»


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