В Орле у ТЦ «Модус» запланировали многоэтажку

На территории бывшего завода изменена функциональная зона.

На квартал в границах улиц Ломоносова, Лескова и Приборостроительной обратила внимание группа «Новостройки города Орла». Участок площадью 12,645 тыс. кв. м реализован после процедуры банкротства ЗАО «ОРЛЭКС». С 2020 года его предлагали под застройку жилья, однако реализации мешали Генплан и ПЗЗ. Изменения в эти документы на минувшей неделе одобрены Орловским городским Советом. Участок между ТЦ «Модус» и Пятерочкой теперь относится не к производственно-деловой зоне, а к жилой.

По данным «Ностроек», участок получило СТС-ГРУПП.

«При благоприятном развитии обстоятельств, строительство может начаться в первой половине 2024 года. По предварительной информации на территории планируют возвести две 17-этажные свечки», – сообщил автор группы.

Напомним, СТС-Групп возводило дома в микрорайоне «Первый» в Образцово, завершало строительство ЖК «Разградский» в Орле, сейчас работает над ЖК «Лидер» в селе Старцево.

ИА “Орелград”