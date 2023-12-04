В Орле у ТЦ «Модус» запланировали многоэтажку

4.12.2023 | 11:43 Новости, Строительство

На территории бывшего завода изменена функциональная зона.

Новостройки города Орла

На квартал в границах улиц Ломоносова, Лескова и Приборостроительной обратила внимание группа «Новостройки города Орла». Участок площадью 12,645 тыс. кв. м реализован после процедуры банкротства ЗАО «ОРЛЭКС». С 2020 года его предлагали под застройку жилья, однако реализации мешали Генплан и ПЗЗ. Изменения в эти документы на минувшей неделе одобрены Орловским городским Советом. Участок между ТЦ «Модус» и Пятерочкой теперь относится не к производственно-деловой зоне, а к жилой.

По данным «Ностроек», участок получило СТС-ГРУПП.

«При благоприятном развитии обстоятельств, строительство может начаться в первой половине 2024 года. По предварительной информации на территории планируют возвести две 17-этажные свечки», – сообщил автор группы.

Напомним, СТС-Групп возводило дома в микрорайоне «Первый» в Образцово, завершало строительство ЖК «Разградский» в Орле, сейчас работает над ЖК «Лидер» в селе Старцево.

ИА “Орелград”

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