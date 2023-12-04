Облсовет усилил поддержку детей погибших военнослужащих

Региональный парламент принял ряд важных законов.

Это произошло в ходе последней сессии. Несколько поправок в региональное законодательство касаются детей военнослужащих, а также сотрудников национальной гвардии и иных федеральных органов, которые погибли при исполнении воинских обязанностей – либо скончались уже после увольнения, но из-за соответствующих травм.

Данным гражданам предоставляются дополнительные права на внеочередное оказание плановой медицинской помощи, на личный приём в первоочередном порядке (в областных организациях здравоохранения), а также на услуги, связанные с физкультурой и оздоровлением (на объектах спорта, принадлежащих региону). Кроме того, они получат дополнительные возможности компенсировать расходы на газификацию домовладений.

Ещё одна льгота распространяется уже на всех членов семей военнослужащих, погибших при исполнении долга, а также полицейских и росгвардейцев, сотрудников некоторых других подобных структур. Эти граждане получит 50-процентную льготу на транспортный налог, но только на автомобили с мощностью двигателя не выше 150 лошадиных сил. Также им предоставили права, связанные с получением бесплатной юридической помощи.

Кроме того, теперь в Орловской области право на все виды бесплатной юрпомощи имеют:

инвалиды третьей группы,

члены многодетных семей,

граждане, которые постоянно проживают на территории Украины, но вынужденно покинули своё жильё и находятся на Орловщине,

такие же граждане, но из регионов РФ, где введены максимальный или средний уровни реагирования.

Законопроекты были разработаны на основании обращений, поступающих от семей погибших военных, а также на основании предложений Адвокатской палаты Орловской области.

ИА «Орелград»