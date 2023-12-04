В Орловской области создали 50 новых предприятий

Об этом заявил губернатор.

Андрей Клычков сделал такое высказывание в ходе сегодняшней «Прямой линии», правда, не уточнив соответствующий временной промежуток.

«Только вдумайтесь, мы за последние годы создали 50 новых предприятий. Абсолютно новых. 14 с половиной тысяч рабочих мест», – рассказал губернатор, освещая «антисанкционную» работу в нашем регионе.

Также, по словам Клычкова, в течении трёх лет областные власти выполнили план по финансовым вложениям и рабочим местам в ТОСЭР «Мценск».

В то же время губернатор признал: «В Орловской области нет ни золота, ни нефти». Правда, прибавив, что «наша ценность – это люди».

ИА «Орелград»