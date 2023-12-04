Анонсирована техническая приемка футбольного манежа в Орле

О приближении работ к финалу рассказал губернатор.

Тему футбола и необходимой инфраструктуры Андрей Клычков затронул в ходе прямой линии, которая прошла 4 декабря. Глава региона проинформировал, что уже завтра пройдет техническая приемка манежа. (Здание возводится между стадионом Ленина и парком Победы).

Андрей Клычков отметил, что в этом году орловские футболисты подарили праздник. Жители региона вместе радовались победам клуба. Также губернатор выразил благодарность болельщикам, которые поддерживают ФК «Орел» и в горе, и в радости. Появление же новых спортивных объектов должно повысить качество подготовки футболистов.

Напомним, общая площадь манежа – 9 554,9 кв. м., размеры спортивного зала – 72х54 м, высота 18 м. Данный объект будет состоять из спортивного блока с пристроенным бытовым четырехэтажным зданием (8 раздевалок, медицинские кабинеты, тренажерные залы и вспомогательные помещения). Отметим, Портал Орловский области уже несколько раз сообщал, что «строительство футбольного манежа завершается». Например в мае.

ИА “Орелград”