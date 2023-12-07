В деле орловского экс-полицейского появился новый эпизод

Преступление связано с АО «Щелково Агрохим».

Новость сообщили в Следственном комитете. Речь идёт не о рядовом сотруднике полиции, а о человеке, который возглавлял отделение экономической безопасности и борьбы с коррупцией Отделения МВД России по Орловскому району.

В отношении него возбуждено новое дело по статье «превышение должностных полномочий». Преступление имело место в период с апреля по сентябрь 2022-го года.

Тогда полиция расследовала крупное хищение – группа лиц, действуя по предварительному сговору, «прикарманила» права собственности на 16 объектов недвижимости, а также права на долгосрочную аренду земельного участка. На самом деле всё это принадлежало АО «Щёлково Агрохим».

По текущим данным, теперь уже бывший полицейский пытался «отмазать» одного из членов преступной группы. Для этого он склонял представителя компании заключить со своим «клиентом» договор аренды на недвижимость, ставшую предметом уголовного разбирательства. В обмен на это бизнесмен должен был получить незаконное вознаграждение. Также компания должна была отозвать из Арбитражного суда Орловской области соответствующее заявление, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Ранее мужчину обвинили в получении 400 тысяч рублей в обмен на незаконный отказ в возбуждении уголовного дела (в связи с возможным хищением средств СНТ). Впоследствии суд заменил ему домашний арест на реальный.

В Управлении МВД по Орловской области напомнили, что по результатам служебной проверки сотрудник уже уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке.

ИА «Орелград»