В Орле планируют создать инженерную школу

Проект предложил Орловский государственный университет.

Сейчас он участвует в конкурсе «Передовые инженерные школы». Проекты-победители получат федеральные гранты на соответствующие цели в период с 2024-го по 2026-й годы. Презентация инициативы состоялась в Москве накануне.

С аналогичными предложениями выступили около 70 структур. Однако в число победителей войдут только десять проектов. Подведение итогов состоится завтра.

Об этом во время прямого эфира рассказал губернатор Андрей Клычков. «Этот проект является крайне важным для нас как переходящий элемент в реализации проекта по студенческому кампусу. Считаю, что работа была проведена большая и крайне плодотворная, будем ожидать итогов», – высказался он.

Ранее Клычков заявил, что в провале на Гостиной виноваты только возраст и износ коммуникаций.

ИА «Орелград»