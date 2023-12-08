Клычков признал колебания орловской промышленности

Губернатор заявил об этом в ходе инвестиционного послания.

Оно проходит в Орле в эти минуты.

«В течении года наблюдаются колебания промышленного производства, которые вызваны тем, что большинство предприятий региона работают в условиях санкционного давления, находят новые рынки и возможные варианты замещения в импортопроизводстве», – высказался губернатор.

Правда, при этом он тут же заметил: «Сегодня мы наблюдаем тенденцию к росту показателей промышленного производства».

В частности, в октябре индекс промышленного производства составил 98,7%. Ранее показатель равнялся 93,7%.

ИА «Орелград»