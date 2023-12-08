На Орловщине отремонтируют детскую больницу

Об этом рассказал губернатор.

Андрей Клычков поделился планами областных властей в ходе инвестиционного послания.

В частности, в сфере здравоохранения на будущий год намечены следующие цели:

начало строительства нового корпуса поликлиники №1 Орла,

начало ремонта детского больничного отделения Мценской ЦРБ,

капитальный ремонт четырёх ФАПов,

закупка 11 автомобилей,

закупка 52 единиц медицинского оборудования.

Дополнительно Клычков пояснил, что «начинить» медоборудованием планируется, в том числе, два модульных ФАПа.

ИА «Орелград»