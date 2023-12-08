На Орловщине отремонтируют детскую больницу

8.12.2023 | 12:24 Медицина, Новости

Об этом рассказал губернатор.

Мценская ЦРБ. Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Андрей Клычков поделился планами областных властей в ходе инвестиционного послания.

В частности, в сфере здравоохранения на будущий год намечены следующие цели:

  • начало строительства нового корпуса поликлиники №1 Орла,
  • начало ремонта детского больничного отделения Мценской ЦРБ,
  • капитальный ремонт четырёх ФАПов,
  • закупка 11 автомобилей,
  • закупка 52 единиц медицинского оборудования.

Дополнительно Клычков пояснил, что «начинить» медоборудованием планируется, в том числе, два модульных ФАПа.

ИА «Орелград»


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