На Орловщине отремонтируют детскую больницу

Об этом рассказал губернатор.
Андрей Клычков поделился планами областных властей в ходе инвестиционного послания.
В частности, в сфере здравоохранения на будущий год намечены следующие цели:
- начало строительства нового корпуса поликлиники №1 Орла,
- начало ремонта детского больничного отделения Мценской ЦРБ,
- капитальный ремонт четырёх ФАПов,
- закупка 11 автомобилей,
- закупка 52 единиц медицинского оборудования.
Дополнительно Клычков пояснил, что «начинить» медоборудованием планируется, в том числе, два модульных ФАПа.
ИА «Орелград»