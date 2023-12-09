Обманутые дольщики  получат выплаты

9.12.2023 | 14:38 Новости, Общество

Фонд развития территорий одобрил заявку по пяти объектам в Орловской области.

Фото управления стройнадзора

О решении ФРТ в ходе прямого эфира в соцсетях 8 декабря сообщил глава региона Андрей Клычков. Один дом в Змиевке на улице Жадова, четыре – в Образцово. Андрей Клычков отметил, что оформление всех документов в 2023 году для решения проблем дольщиков является для него большой радостью.

«Стоит задача теперь, чтобы не допускать таких ситуаций впредь», – сказал глава региона.

Отметим, введение системы эскроу-счетов в строительстве кардинально изменило ситуацию. С рынка ушли компании, которые не могут себе позволить возводить дома за свой счет или открыть кредитную линию под конкретный проект. Средства дольщиков компании теперь получают только тогда, когда дом введен в эксплуатацию.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2023 год

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