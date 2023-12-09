СКР оценит законность ввода комплекса по переработке отходов

9.12.2023 | 14:28 Важное, Видео, ЖКХ, Новости, Происшествия

Глава ведомства отреагировал на видеообращение жителей Орла.

Фото: приёмная Председателя СК России

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль и поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Петру Юдину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении с учетом озвученных в публичном пространстве доводов, информирует пресс-служба ведомства.

«ЭкоПолис» планировал начать работу уже в январе. Площадка находится недалеко от действующего полигона и уже работающего комплекса «ЭкоСити». В своем видеообращении горожане отмечают, что «ЭкоПолис» был построен около пяти лет назад. Из-за нарушений его долго не смогли ввести в эксплуатацию. Кроме того, площадка находится близко к особо охраняемой территории – балке Непрец. Комплекс может угрожать уголку природы с уникальным для региона набором растений. Также у граждан есть опасения по поводу экологичности комплекса. По их словам, обращения в уполномоченные органы не принесли результатов.

Напомним, на этой неделе журналистов возили на площадку «ЭкоПолиса». Руководитель комплекса заявил, что все преграды на пути к вводу в эксплуатацию преодолели – замечания надзорного органа устранены. Член правительства Орловской области Сергей Латынин проинформировал, что «ЭкоПолис» будет принимать отходы из Орла и ближайших районов – около 60% образуемых в регионе.

ИА “Орелград”


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