Орловские районы и города получат 18 миллиардов рублей

Утверждены объемы межбюджетных трансфертов на 2024 год.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета в окончательной редакции утвердили бюджет региона на 2024 год. Согласно документу, утвержденный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям из бюджета Орловской области, в следующем году составит 18,291 миллиарда рублей. На 2025 год аналогичные расходы утверждены в сумме 14,032 миллиарда рублей и на 2026 год – в сумме 13,333 миллиарда. Также установлен критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, округов городов: на 2024 год – 1,583, на 2025 год – 1,376 и на 2026 год – 1,340.

Кроме того, утвержден объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований с учетом замены дотации дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц. На 2024 год они запланированы в сумме 2,844 миллиарда рублей, на 2025 год – в сумме 2,425 миллиарда рублей и на 2026 год – в сумме 2,306 миллиарда. Из них объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в 2024 году составит 1,467 миллиарда рублей.

Отметим, что область вправе выделять и дополнительные денежные средства, а условия предоставления таких траншей также прописаны в законе о бюджете. Например, область имеет право помочь районам, округам и городам в случае, если у тех не хватит собственных средств на повышение заработной платы отдельным категориям бюджетников или на погашение кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда и коммунальным услугам.

Кстати, по данным правительства Орловской области, за 9 месяцев 2023 года муниципальным образованиям были выделены межбюджетные трансферты в объеме 14,471 миллиарда рублей, с приростом к аналогичному периоду 2022 года на 2,713 миллиарда рублей, или на 23,1 процента. Например, по сравнению с предыдущим годом объем дотаций вырос на 2,5 процента, объем субвенций – на 26 процентов, объем иных межбюджетных трансфертов увеличился в 2,7 раза. В то же время объем субсидий сократился на 5,2 процента по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

ИА «Орелград»