Постоялец Богдановского дома-интерната переберется в колонию

Мужчина попал под суд после угроз старшей медсестре.

Мировой судья судебного участка Урицкого района Орловской области рассмотрел уголовное дело с участием сразу двух государственных обвинителей. Оно было возбуждено в отношении местного жителя, обвиненного в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кстати, мужчина ранее был судим и отбывал наказание за решеткой. Как следует из материалов дела, он еще совсем недавно проживал в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

В тот день, события которого описаны в приговоре, мужчина находился у себя в комнате, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Это обнаружила санитарка, которая зашла в комнату и увидела, что у постояльца имеется бутылка водки. Это противоречит правилам соцучреждения, согласно которым распитие спиртного в его стенах запрещено. Однако в ответ на сделанное санитаркой замечание постоялец разразился грубой бранью и угрозами.

Напуганная сотрудница тут же доложила об инциденте старшей медсестре, которая лично отправилась в комнату к нетрезвому постояльцу. Ее он встретил в еще более агрессивной форме. Мужчина схватил нож и пригрозил женщине убийством, причем ткнул клинком в ее сторону. По оценкам потерпевшей и свидетеля, лезвие остановилось буквально в 30 сантиметрах от ее шеи. Женщина восприняла угрозу убийством как реальную, то есть она реально опасалась в тот момент за свою жизнь.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал. Суду он показал, что находился в состоянии сильного опьянения и заявил, что в трезвом состоянии подобного никогда бы не совершил. В содеянном раскаялся. При вынесении приговора были учтены данные о личности подсудимого. Например, сотрудники учреждения рассказали, что когда он находится в состоянии алкогольного опьянения, то ведет себя очень агрессивно, «со всеми скандалит и пытается драться». Поэтому было необходимо пресечь очередное распитие спиртных напитков. В итоге суд признал постояльца виновным в угрозе убийством и назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»