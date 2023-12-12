Многомиллионный ремонт дороги под Орлом предложили оценить прокуратуре

КСП направила ответ о своей проверке в надзорное ведомство.

Контрольно-счетная палата Орловской области в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве направила в прокуратуру региона материалы контрольного мероприятия для принятия мер прокурорского реагирования. Речь идет о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных «Орелгосзаказчику» на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Болхов – «Орел – Витебск»». Финансирование осуществлялось в рамках реализации подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с использованием средств Дорожного фонда Орловской области.

Как отмечает КСП, объем кассовых расходов на ремонт автомобильной дороги составил 349,3 миллиона рублей. Проектная документация была разработана «Орелгосзаказчиком», положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости выдало АУ ОО «Орелгосэкспертиза», а сама документация была утверждена постановлением правительства Орловской области. Затем по результатам проведения электронного аукциона был заключен контракт с ООО «МонолитСтрой» на сумму 296,611 миллиона рублей.

«После заключения контракта по соглашению сторон в него 10 раз вносились изменения, оформленные в виде дополнительных соглашений, в результате объем работ увеличен до 349,3 миллиона рублей, – следует из отчета КСП. В ходе контрольного обмера, осмотра фактически выполненных работ установлены факты выполнения работ ненадлежащего качества, с отклонениями от требований норм, стандартов, сводов правил».

Так, аудиторы зафиксировали трещины, расположенные по центру полосы движения, и поперечные трещины, возникшие в новом асфальтобетонном покрытии непосредственно над уже существующими трещинами старого покрытия из цементобетонных плит. Кроме того, на поверхности асфальтобетонного покрытия были выявлены дефекты «в виде нарушения целостности дорожного покрытия в местах уширения автомобильной дороги до 7 метров, что способствует ускоренному разрушению всей дорожной конструкции».

По мнению КСП, была нарушена технология монтажа по устройству стыковочной битумно-полимерной ленты; в нарушение технологии на протяжении 20 метров дороги отсутствует склеивающий слой из битумной эмульсии; на поверхности асфальтобетонного покрытия посадочной площадки у автопавильона и площадки ожидания после дождя образуются лужи, что свидетельствует о неровности дорожного покрытия в виде углублений; в отдельных местах имеются повреждения целостности покрытия, дефекты в виде щелей, трещин, прорастание травы в образовавшихся трещинах.

«Общая стоимость работ, выполненных с отступлением от требований строительных (технических) норм и правил и принятых на основании акта выполненных работ, составила 6,763 миллиона рублей, – резюмирует КСП. – По результатам контрольного мероприятия в адрес начальника казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» внесено представление в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков».

ИА «Орелград»