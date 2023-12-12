Облсуд поставил точку в деле о присвоении 10 миллионов рублей

Бывшие руководители сельхозпредприятия отправятся за решетку.

Орловский областной суд рассмотрел в апелляции уголовное дело о присвоении денежных средств сельхозпредприятия на сумму более 10 миллионов рублей. Оно было возбуждено по материалам регионального УФСБ в отношении теперь уже бывших гендиректора и кассира АО ОПХ «Красная Звезда». Как пояснили в пресс-службе облсуда, их признали виновными в присвоении вверенных им денежных средств. Суд установил, что деньги они похищали в период с 1 февраля 2017 года по 24 июня 2019 года. Подсудимые воспользовались своим служебным положением.

«В ходе ревизии было установлено, что несуществующему контрагенту ООО «Фатон» в лице его представителя Н. из кассы АО ОПХ «Красная Звезда» на протяжении нескольких лет по расходно-кассовым ордерам незаконно выдавались денежные средства за поставку жмыха рапсового, – следует из информации облсуда. – Кроме того, в ходе ревизии было установлено отсутствие весов «Калибр», которые приобретались для нужд общества».

В судебном заседании подсудимые вину не признали, но суд первой инстанции признал их виновными, изучив собранные следствием доказательства и заслушав свидетелей. Суд апелляционной инстанции также признал их виновными. Областная судебная коллегия по уголовным делам в своем решении указала, что выводы о виновности осужденных «соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждены доказательствами, всесторонне и полно исследованными в судебном заседании, получившими надлежащую оценку в соответствии с требованиями закона».

В результате бывший гендиректор получил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 700 тысяч рублей. Экс-кассир должен провести в колонии общего режима два года и заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, суд признал за АО ОПХ «Красная Звезда» право на удовлетворение гражданского иска о возмещении причиненного преступлением материального ущерба. Данный иск будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

ИА «Орелград»