«Кусты дворов» в Орле окончательно расцветут в мае

Контракт на масштабное благоустройство продлят до весны.

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании профильного комитета горсовета.

Напомним, речь идёт о ремонте 40 дворов, расположенных на двух больших участках. Первый из них ограничен улицами Ленина и Пролетарская гора. Границы второго пролегают по Полесской и Матросова.

Работы выполняет московское ООО «РБК Стройинвест», без конкурса получившее дорогостоящий госзаказ.

«Контракт продлевается до мая месяца, для устранения небольших недочётов», – признался на заседании комитета глава «Объединённого муниципального заказчика» Максим Лобов.

«Дворы на сегодняшний день, в целом, по улице Ленина и по Матросской-Полесской приняты. За исключением нескольких недоделок – они есть во многих дворах – которые будут устранены весной», – рассказал он.

Получается, речь идёт о «небольших недочётах» и «нескольких недоделках», которые, в то же время, «есть во многих дворах». Однако продолжать далее своё парадоксальное заявление глава «ОМЗ» не стал.

ИА «Орелград»