«Спецавтобаза» Орла: техника есть, работать некому

13.12.2023 | 15:12 ЖКХ, Новости, Общество

Ситуацию обсудили в горсовете.

Фото: ИА «Орелград»

О текущих проблемах муниципального учреждения доложил генеральный директор «Спецавтобазы» Сергей Яковенко. По его словам, главный вопрос – нехватка кадров, вызванная не слишком высокими зарплатами.

Так, по данным Яковенко, на «Спецавтобазе» водители комбинированных дорожных машин получают по 45-50 тысяч рублей в месяц, механизаторы – 40-45 тысяч, уборщики территорий – до 30.

«Нам нужно каким-то образом конкурировать с частным рынком», – резюмировал глава «Спецавтобазы».

В свою очередь, заместитель председателя городского парламента Сергей Себякин сообщил, что данный вопрос учитывался при разработке бюджета Орла на будущий год. Поэтому вполне возможно, что кадровый голод на «Спецавтобазе» будет хотя бы частично утолён.

При этом серьёзных проблем с техникой у учреждения нет. В частности, для уборки снега «Спецавтобаза» имеет 111 её единиц, включая 29 КДМ, 15 тракторов и 19 самосвалов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования