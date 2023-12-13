«Спецавтобаза» Орла: техника есть, работать некому

Ситуацию обсудили в горсовете.

О текущих проблемах муниципального учреждения доложил генеральный директор «Спецавтобазы» Сергей Яковенко. По его словам, главный вопрос – нехватка кадров, вызванная не слишком высокими зарплатами.

Так, по данным Яковенко, на «Спецавтобазе» водители комбинированных дорожных машин получают по 45-50 тысяч рублей в месяц, механизаторы – 40-45 тысяч, уборщики территорий – до 30.

«Нам нужно каким-то образом конкурировать с частным рынком», – резюмировал глава «Спецавтобазы».

В свою очередь, заместитель председателя городского парламента Сергей Себякин сообщил, что данный вопрос учитывался при разработке бюджета Орла на будущий год. Поэтому вполне возможно, что кадровый голод на «Спецавтобазе» будет хотя бы частично утолён.

При этом серьёзных проблем с техникой у учреждения нет. В частности, для уборки снега «Спецавтобаза» имеет 111 её единиц, включая 29 КДМ, 15 тракторов и 19 самосвалов.

ИА «Орелград»