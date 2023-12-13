Орловский механизатор обидел родное предприятие на 191 тысячу

Таковы выводы следствия.

Делом занимался Следственный комитет. В настоящий момент оно передано в суд с утверждённым обвинительным заключением.

Обвиняемый – 48-летний житель Дмитровского района. Мужчина работал механизатором на одном из частных сельскохозяйственных предприятий. Одной из его обязанностей было сохранение вверенного имущества (предназначенного для ремонта соответствующей техники).

Однако он решил распорядиться им по-своему и присвоил «чужое добро» общей стоимостью 191 тысячу рублей. Это произошло в период с марта по сентябрь текущего года.

В настоящее время похищенное обнаружено и изъято. Уголовное дело возбуждалось по статье 160 УК РФ («присвоение чужого имущества»), пояснили в СУ СК РФ по Орловской области.

ИА «Орелград»