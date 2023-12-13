Латынин поделился опасениями по поводу ЭкоПолиса

Новый мусоросортировочный комплекс под Орлом вызывает вопросы.

С 1 января ЭкоПолис должен начать принимать отходы, снизив нагрузку на мусорный полигон в Мценске. Обещают тщательную сортировку и современное захоронение остатков.

На профильном комитете облсовета 13 декабря депутат Руслан Фрайда поинтересовался: нет ли опасений, что форс-мажорные обстоятельства помешают начать работу комплекса ЭкоПолис?

«Как во всем новом опасения есть», – ответил член правительства Орловской области Сергей Латынин.

Комплекс запускали в тестовом режиме, сообщил чиновник. Запланировали поработать еще за наделю-полторы до начала 2024 года.

Депутат Евгений Косогов поделился своими впечатлением о площадке, созданным сюжетами в СМИ. Какая-то сомнительная пленка, мешки, возможные химические реакции.

«Не заложим ли мы бомбу на ближайшие 5-10 лет», – поинтересовался Косогов

Руководитель регоператора «Зеленая роща» Александр Муромский отметил, что объект построен и введен. ПСД получило одобрение Росприроднадзора.

«Эти документы дают основание полагать, что на этом этапе объект в соответствии с действующими нормами», – уточнил Александр Муромский.

Сергей Латынин пояснил, что пленкой выстилают герметичное пластиковое корыто, на дно засыпают щебень определенной фракции. Отходы прессуются в брикеты. Далее они будут устанавливаться через 15-20 сантиметров. Зазоры засыпаются отсевом с лент, пояснил Сергей Латынин.

Напомним, жители Орла записали видеообращение к Владимиру Путину. Они считают, что введение ЭкоПолиса угрожает экологии региона.

ИА «Орелград»