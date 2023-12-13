Под Орлом «Скорая» не доехала к ветерану ВОВ

Ситуацию спасли пожарные.

Этой ночью сотрудникам регионального Управления МЧС пришлось решать важную проблему. В Орловском муниципальном округе «Скорая помощь» выехала на вызов к пожилому мужчине – ветерану Великой Отечественной войны. Путь лежал в посёлок Соловецкий. Однако «Скорая» застряла под деревней Кондырева.

Сотрудники 2-й пожарно-спасательной части добрались до медиков и посадили их в свой спецавтомобиль. Затем пожарная машина доехала до места вызова.

Пациента решили госпитализировать. Пожарные помогли транспортировать ветерана сначала в свой спецавтомобиль, а потом – в «Скорую помощь».

Всего за сутки сотрудники УМЧС выезжали на вызовы 20 раз, в том числе четыре раза на ликвидацию различных возгораний.

ИА «Орелград»