В Орле расширили возможности использования маткапитала

Необходимые поправки были внесены в постановление правительства региона.

В Орловской области вступил в силу актуализированный «Порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетной семье». Соответствующие поправки в постановление правительства региона внес губернатор Андрей Клычков. Так, одна из поправок уточняет, что средства материнского капитала теперь можно тратить на лечение, реабилитацию и абилитацию ребенка-инвалида (детей-инвалидов). Отметим, что речь идет о региональном семейном капитале. Кроме того, появился в постановлении еще один новый пункт, который расширяет возможности использования бюджетных средств. Теперь его можно направлять на приобретение земельного участка.

Соответственно, дополнительно появились и условия оформления таких сделок. Так, при использовании материнского капитала на лечение, реабилитацию и абилитацию ребенка-инвалида родителям необходимо представить в органы соцзащиты населения один из перечисленных документов: копии кассовых чеков, счетов, квитанций или договоров, подтверждающих оказанные медицинские услуги; копии документов, подтверждающих расходы на приобретение лекарственных препаратов (при наличии копии выписки с рекомендациями о назначении данного препарата из медицинской организации).

При использовании материнского капитала на приобретение земельного участка необходимо представить копию договора его купли-продажи. Также потребуются копии платежных поручений (кассовых чеков, приходных кассовых ордеров), оформленных в порядке, установленном действующим законодательством на одного из родителей ребенка, на которого выплачивается материнский капитал. Напомним, что средства материнского капитала также можно тратить на улучшение жилищных условий, на проведение текущего ремонта жилья, на получение образования ребенком, на приобретение автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники.

ИА «Орелград»