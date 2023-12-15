Под Орлом «буханку» смяло между грузовиками

15.12.2023 | 13:08 Новости, Происшествия

Авария произошла 15 декабря в районе Телецентра.

Фото: УМВД России по Орловской области

Сообщение о ДТП поступило на телефон 112 в 10:34. Произошло столкновение автомобилей на четвертом километре трассы «Орел-Тамбов». На месте ДТП работали силы и средства 3 ПСЧ. Есть пострадавшие, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

В региональном УМВД уточнили, что КамАЗ двигался в сторону Орла. 53-летний водитель «не учел видимость» и допустил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора УАЗ. Протараненное транспортное средство наехало на Shacman, стоящий впереди.  Водитель КамАЗа и тридцатилетний водитель «буханки» госпитализированы. Мужчина-пассажир, находившийся в УАЗе, погиб на месте аварии.

ИА “Орелград”


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