Под Орлом «буханку» смяло между грузовиками

Авария произошла 15 декабря в районе Телецентра.

Сообщение о ДТП поступило на телефон 112 в 10:34. Произошло столкновение автомобилей на четвертом километре трассы «Орел-Тамбов». На месте ДТП работали силы и средства 3 ПСЧ. Есть пострадавшие, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

В региональном УМВД уточнили, что КамАЗ двигался в сторону Орла. 53-летний водитель «не учел видимость» и допустил наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора УАЗ. Протараненное транспортное средство наехало на Shacman, стоящий впереди. Водитель КамАЗа и тридцатилетний водитель «буханки» госпитализированы. Мужчина-пассажир, находившийся в УАЗе, погиб на месте аварии.

ИА “Орелград”