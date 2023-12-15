Замглавврача Перинатального центра подозревается в превышении полномочий

Советский районный суд Орла отстранил его от должности.

Пока что отстранение носит временный характер. С соответствующим ходатайством выступило следствие.

Мужчина подозревается в превышении должностных полномочий. По текущей версии, орловец дал подчинённому заведомо незаконные указания.

Предварительно установлено, что пациенты предоставляли «спонсорскую помощь» в обмен на возможность находиться в палатах повышенной комфортности. Данная услуга является бесплатной. Однако теоретически пациенты Перинатального центра НКМЦ имени Круглой, действительно, могли отблагодарить учреждение за комфортные условия добровольными пожертвованиями.

Вот только замглавврача не внёс их на расчётный счёт учреждения, а обратил в свою собственность, считает следствие. Речь идёт о немалой сумме в 876 тысяч рублей. Кстати, на время отстранения от должности подозреваемый будет получать ежемесячное пособие в размере федерального прожиточного минимума для трудоспособного населения (15 тысяч 669 рублей).

«Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано», – уточнили в пресс-службе Советского районного суда.

ИА «Орелград»